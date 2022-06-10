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عربي-دولي

بينيت يختتم زيارته للإمارات بلقاء خاص مع بن زايد

Lebanon 24
10-06-2022 | 04:30
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على انفراد برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وبحث معه سلسلة من القضايا الاقتصادية والإقليمية.

والتقى بينيت ببن زايد اليوم الخميس في قصره لمدة ساعتين تقريبا، ثم أقاموا غداء عمل بمشاركة الوفود من الجانبين.
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والزعيمان على اتصال منتظم، حيث التقيا عدة مرات في الأشهر الأخيرة، في الإمارات ومصر. وبناء على ذلك، نمت العلاقات الثنائية، وتم مؤخرا توقيع اتفاقية تجارية هي الأولى من نوعها.
وفي العام الماضي، نمت التجارة بين البلدين بمئات الملايين من الدولارات، وبفضل اتفاقية التجارة، من المتوقع أن تنمو أكثر لتصل إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويا.

وفي وقت سابق، قال بينيت في تصريحاته قبيل مغادرته إسرائيل: "سأغادر الآن متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسأعرب للعائلة المالكة عن تعازي وتعازي الشعب الإسرائيلي في وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد الذي ساعد في تمهيد الطريق للشراكة بين إسرائيل والإمارات، وهي نفس الشراكة. التي سوف نعززها اليوم".
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