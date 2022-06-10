هل يمكن لأوكرانيا كسر "حصار الحبوب" المفروض روسيا على البحر الأسود؟

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في خلال الحرب الأهلية الأميركية، استخدم المتمردون الجنوبيون كل أنواع الحيل لمحاولة كسر حصار بحري محكم وتهديد الشحن عبر البحر. واليوم، يمكن للحكومة الأوكرانية استخدام تكتيكات مماثلة لمضايقة، وربما إغراق أو تعطيل السفن الروسية في البحر الأسود وما بعده.وبحسب مجلة "فوربس" الأميركية، "من خلال زيادة التكاليف على قوات الحصار الروسية والبحرية الروسية، فإن أوكرانيا لديها القدرة على كسر الحصار الروسي - وهي خطوة أولى نحو إدخال الحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق العالمية. تمتلك روسيا حوالى عشرين سفينة عسكرية في البحر الأسود، وعدد قليل منها يلعب دوراً بفرض الحصار. إن الاستخدام العسكري للسفن المدنية هو تكتيك مثبت. خلال الحرب الأهلية الأميركية، غالبًا ما استخدمت البحرية الكونفدرالية الخدع بمهارة لتسليح نفسها في البحر. تم بناء مهاجم التجارة الجنوبية سيئ السمعة، CSS Florida، في إنجلترا كسفينة تجارية تسمى Oreto. لدى مغادرتها إنجلترا، غيرت السفينة اسمها على الفور واستخدمت الشحنات في البحر لتحويل نفسها إلى مهاجم تجاري مسلح، بالتكليف في البحرية الكونفدرالية. يمكن أن تنجح تكتيكات مماثلة اليوم، مما يمهد الطريق لجهد حركي أكبر بكثير لفتح البحر الأسود. ومن المفارقات أن الدبلوماسيين الأوكرانيين قد يجدون مهمة بناء البحرية المرتجلة أسهل مما كانت عليه في ستينيات القرن التاسع عشر. واليوم، يمكن شراء وبيع سفن الخدمات والبضائع في لحظة، مع إخفاء ملكيتها النهائية بشكل فعال في وكر من الشركات المعروفة".وتابعت المجلة، "تعد الأنظمة المضادة للسفن والأنظمة الأساسية المضادة للطائرات أكثر قدرة على النقل من مدافع الحرب الأهلية الثقيلة، وفي البحر، يمكن نقل هذه الأنظمة من سفينة إلى أخرى دون سابق إنذار. يمكن تعديل القاطرات وقوارب الصيد وحتى الزوارق البخارية بسهولة لإخفاء كل أنواع التسلح الارتجالي، مما يمنح أي منصة تقريبًا قدرة رائعة على تخويف ومضايقة وحتى إغراق السفن الروسية - في أي مكان تقريبًا في العالم. يجب على الدول التي ستكون الخاسر الأكبر من هجوم روسيا غير القانوني على سلة الخبز في العالم أن تسرع بدس تلك الأصول العائمة للمتطوعين الأوكرانيين، بهدوء، والتي تعتبر ضرورية لإزعاج الوجود البحري الروسي. مع مرور الوقت، لا ينبغي لأي قارب صيد روسي أو ناقلة نفط أو سفينة صيد روسية الإبحار في أي بحر من دون الشعور بالقلق. والأمر لا يتطلب الكثير. فيمكن لعدد قليل من الصواريخ الأساسية المضادة للسفن أو الطائرات الانتحارية بدون طيار التي يتم إطلاقها من "مقاتل" مثل زورق العمل المصطنع أن تساهم في تعقيد الأمور على أي طراد من فئة "سلافا" بشكل خطير. ستتعرض روسيا لضغوط شديدة للرد، لأن مهاجميهم إما اختفوا في حركة المرور البحرية القريبة أو أغرقوا أنفسهم، مع اختفاء الطاقم في سواحل البحر الأسود أو البحر الأبيض المتوسط أو القناة الإنجليزية أو في أي مكان آخر على متن زوارق عالية السرعة".وبحسب المجلة، "إن هذا النوع من الصراع يمكن أن يحدث في البحر الأسود. لا تبذل تركيا الكثير من الجهد في تفتيش الزوارق المدنية التي تمر عبر مضيق البوسفور والدردنيل، وفي ظل عمليات التهريب الناشطة في البحر الأسود، يجب أن يكون من السهل نسبيًا إخفاء صاروخ تقليدي كبير مضاد للسفن عن مفتش تركي. مع الصواريخ التقليدية الكبيرة المضادة للسفن التي تزن حوالي 1/3 من وزن شاحنة بيك أب Ford F-150، هناك مجال للمهربين الموهوبين لإثبات مهارتهم المتمثلة في الاختباء وإطلاق النار على سفينة روسية. من المحتمل ألا يتوقع الروس حدوث ذلك. مع استعداد حلفاء أوكرانيا لتقديم صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا، فإن التهديد الذي يتهدد أسطول البحر الأسود الروسي الخشن بات واقعاً. يبلغ وزن صاروخ الضربة البحرية، على سبيل المثال، حوالى 900 رطل فقط. للاستخدام الفردي، لا يتطلب الصاروخ نظام إطلاق متطور. نظرًا لأن الصاروخ يمكنه البحث عن أهداف مختلفة وتمييزها بشكل مستقل إلى أكثر من 200 كيلومتر، فإن منصة إطلاق النار تتطلب القليل من المعلومات الاستخباراتية لتكون تهديدًا حقيقيًا لمقاتل غير جاهز".ورأت المجلة أن "أوكرانيا لا تحتاج حتى إلى نقل سلاح عبر المياه التركية. قد يكون الأمر كافيًا لإيصال قارب أو قاربين "متخفيين" تحت السيطرة الأوكرانية إلى البحر الأسود. يمكن لسفينة صغيرة أو منصة غير مأهولة، تتسلل من المياه الأوكرانية أو من مكان آخر، بسهولة نقل عدد قليل من الطائرات بدون طيار Switchblade القادرة على تنفيذ مهمة قتل بأحد المقاتلين السطحيين الروس القلائل المتبقيين في البحر الأسود. مع القليل من الإبداع والجرأة، يمكن للأوكرانيين شن حرب أوسع بكثير وأكثر تعقيدًا في البحر، وإخفاء الأسطول الروسي المتدهور ببطء في البحر الأسود. بالنسبة لروسيا، تعتبر عملية القتل على عدد قليل من الرادارات أو أجهزة الاستشعار الأخرى كارثة حقيقية. قد تكون الضربة على أرصفة البحرية الروسية في سيفاستوبول مكلفة للغاية. ويظهر الهجوم الناجح على الطراد الروسي موسكفا أن أوكرانيا ليست لاعبًا سلبيًا في المجال البحري. إن مجرد احتمال أن تفكر أوكرانيا في مثل هذه الاستراتيجيات سيكون كافياً لرفع ضغط الدم للبحارة الروس. بل وقد يكون كافياً لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تخفيف هجومه غير القانوني على الإمدادات الغذائية في العالم".