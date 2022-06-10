وزيرا الدفاع الصيني والأميركي يجريان محادثات في سنغافورة اليوم

يجري وزيرا الدفاع الأميركي والصيني اليوم محادثات في سنغافورة حيث تبدأ القمة الأمنية "حوار شانغريلا"، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محطة "سي سي تي في" الرسمية.



وأوضح التلفزيون الرسمي الصيني أن "المحادثات بين وي فنغي ولويد أوستن ستكون أول اجتماع بينهما منذ تولي أوستن منصبه".

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