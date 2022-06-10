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وعانت أوكرانيا من وباء الكوليرا الكبير في عام 1995، وشهدت تفشي المرض بشكل طفيف منذ ذلك الحين، لا سيما حول ساحل بحر آزوف الذي يضم ماريوبول، طبقا للوزارة البريطانية.

وسقطت ماريوبول في أيدي القوات الروسية الشهر الماضي بعد أسابيع من المقاومة الشرسة مما دمر المدينة الساحلية الاستراتيجية جنوب شرق البلاد.

وتابع المقال: "إلى ذلك، وبالتزامن مع اشتداد المعارك الضارية حول مدينة سيفيرودونيتسك الشرقية التي سيطرت روسيا على معظم أجزائها، تكافح موسكو من أجل توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان الأراضي التي تحتلها، وفقا لمخابرات الدفاع البريطانية.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية: "كان الوصول إلى مياه الشرب المأمونة غير منتظم، في حين يستمر الانقطاع الكبير في خدمات الهاتف والإنترنت" في شرق البلاد، فيما "من المحتمل أن يكون هناك نقص حاد في الأدوية بمدينة خيرسون".



وقالت القوات الأوكرانية إن المعركة للسيطرة على مدينة سيفيرودونتسك لا تزال مستعرة في وقت متأخر من يوم الخميس.



وقال سيرغي غايداي، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا في التلفزيون الوطني، "الوضع الصعب مستمر".



وأضاف غايداي "المعارك الأشد ما زالت مستمرة في سيفيرودونتسك"، متهما الروس باستخدام "الأكاذيب والدعاية" في إعلان النصر بالمدينة".

تحت عنوان: "الكوليرا يتفشى في ماريوبول.. وتحذير من انهيار الخدمات الصحية بأوكرانيا"، جاء في موقع "الحرة": حذرت مخابرات الدفاع البريطانية، الجمعة، من انهيار خدمات الرعاية الصحية في مدينة ماريوبول الأوكرانية مع استمرار تفشي مرض الكوليرا.وفي إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قالت وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر إن الخدمات الطبية في ماريوبول على وشك الانهيار وأن تفشي مرض الكوليرا سيفاقم ذلك.وذكرت الوزارة البريطانية أنه تم الإبلاغ بالفعل عن عدد من حالات مرضى الكوليرا منذ شهر ايار الماضي. وقبل يومين، حذرت الأمم المتحدة من "خطر مرتفع" لتفشي الكوليرا في ماريوبول.وقالت مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، الثلاثاء، إن خطر تفشي مرض الكوليرا في ماريوبول مرتفع، حيث يحصل الناس على مياه شرب مأمونة بدرجة أقل بسبب الأنابيب التالفة.