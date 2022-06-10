فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟

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عاصفة من التساؤلات دارت خلال الأيام الماضية بعد تداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يُظهر إسقاط القوات الروسية طائرات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فور دخولها الأجواء الأوكرانية.ولاقى الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات التي جاء فيها أن القوات الروسيّة دمرت مقاتلات ومروحيات تابعة لحلف شمال الأطلسي فور دخولها الأجواء الأوكرانية.إلا أن تلك المشاهد، ليست سوى مقتطفات من لعبة إلكترونيّة، لطائرة مروحيّة تحلق في سماء أرض معركة، ثم تُصاب بمقذوف وتسقط، بحسب ما أوفادت وكالة "فرانس برس".فقد أظهر البحث عن المقطع على محرّكات الإنترنت أنه منشور على حساب في يوتيوب، يعنى بالألعاب الإلكترونية، في السابع من نيسان الماضي.كما تبين أن النصف المرفق بالفيديو نفسه مقتطع من لعبة آرما-3، التي كثيراً ما تُستخدم فيديوهات منها في ادّعاءات مضلّلة على مواقع التواصل.