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الموت يغيب وزير سابق

Lebanon 24
10-06-2022 | 06:00
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توفي وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس عمرو نصار، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي كانون الاول 2019.

ونعى طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب مجموعة الجيوشي للصلب الوزير السابق، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اللهم أغفر له وأرحمه أخي الكبير وصديقي العزيز معالي الوزير عمرو نصار في ذمه الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفر اللهم آمين".
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وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.
 


عمرو نصار
يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.

عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast )  General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.
المصدر: روسيا اليوم
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