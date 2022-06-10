الموت يغيب وزير سابق

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توفي وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس عمرو نصار، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي كانون الاول 2019.ونعى طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب مجموعة الجيوشي للصلب الوزير السابق، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اللهم أغفر له وأرحمه أخي الكبير وصديقي العزيز معالي الوزير عمرو نصار في ذمه الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفر اللهم آمين".وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.