28
o
بيروت
36
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
36
o
بشري
29
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الموت يغيب وزير عربي سابق
Lebanon 24
10-06-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس عمرو نصار، الذى تولى منصبه منذ عام 2018 حتي كانون الاول 2019.
ونعى طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب مجموعة الجيوشي للصلب الوزير السابق، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.. اللهم أغفر له وأرحمه أخي الكبير وصديقي العزيز معالي الوزير عمرو نصار في ذمه الله نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفر اللهم آمين".
Advertisement
وشغل نصار منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.
عمرو نصار
يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.
عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
Lebanon 24
نهاية مأسوية.. العثور على جثث جميع ضحايا الطائرة الايطالية المنكوبة
07:51 | 2022-06-11
11/06/2022 07:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تُفاجئ جمهورها في الغردقة بفستان أخضر وجريء (فيديو)
Lebanon 24
نوال الزغبي تُفاجئ جمهورها في الغردقة بفستان أخضر وجريء (فيديو)
23:00 | 2022-06-10
10/06/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-06-10
10/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تتجاوز قواعد الاشتباك في سوريا وخطوات متوقعة قريبا!
Lebanon 24
اسرائيل تتجاوز قواعد الاشتباك في سوريا وخطوات متوقعة قريبا!
03:00 | 2022-06-11
11/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الاقلاع والهبوط.. صورة لركاب المروحية الإيطالية المنكوبة!
Lebanon 24
قبل الاقلاع والهبوط.. صورة لركاب المروحية الإيطالية المنكوبة!
08:29 | 2022-06-11
11/06/2022 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2022-06-11
اسرائيل تتجاوز قواعد الاشتباك في سوريا وخطوات متوقعة قريبا!
11:00 | 2022-06-11
أبرزها عربية.. قائمة بأقوى 10 عملات عالمياً في الـ2022
10:30 | 2022-06-11
الكونغو تتهم رواندا بقصف مدرسة قرب الحدود
10:00 | 2022-06-11
رئيسة تولت الحكم لمدة سنة.. وستسجن 10 سنوات
09:30 | 2022-06-11
سفير أوكرانيا في أنقرة ينتقد الناتو: "الناتو ليس من يحمي كييف بل العكس"
09:00 | 2022-06-11
مفاجأة كبرى عن "أمن إسرائيل".. ما كُشف عن "التهديد الأكبر" غير متوقع!
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
11/06/2022 18:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
11/06/2022 18:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
11/06/2022 18:01:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact