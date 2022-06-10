سوريا.. تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي

نقلت وكالة "سانا" عن وزارة النقل السورية اعلانها "تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة".



وأشارت الوزارة إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".

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