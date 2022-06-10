تحذير أوروبي من تداعيات حظر الغاز الروسي... الاقتصاد في خطر

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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الجمعة، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.وأضاف في تصريحات للإذاعة العامة أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في هنغاريا، الذي ارتفع إلى 10.7 بالمئة في مايو، سيصل إلى ما بين 15 و16 بالمئة.وقبل أيام، ذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاغ"، الأسبوعية، نقلا عن ممثلين لصناعة الغاز، أن العقوبات الروسية على "غازبروم جرمانيا" والشركات التابعة لها، قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز 5 مليارات يورو إضافية سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.وكانت روسيا قررت في مايو وقف إمداد شركة غازبروم جرمانيا، التي كانت فرعا ألمانيا لشركة غازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.(سكاي نيوز)