تحطم مقاتلة صينية على المنازل.. الضحايا من السكان

والطائرة جيه-7 قديمة وذات محرك واحد، وترجع أصولها إلى الطائرة السوفيتية ميغ-21 والتي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي وتم إنتاجها لما يقرب من 50 عاماً حتى انتهى الإنتاج في عام 2013.ورغم قدمها، لا تزال أعداد كبيرة منها في الخدمة لتوفير الحماية الجوية الإقليمية.وباعت الصين أيضاً نسخة تصدير من الطائرة تحت اسم إف-7، إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، والعديد منها قد خرج من الخدمة منذ ذلك الحين.وخضعت صناعة الطيران المدني في الصين للتدقيق في الأشهر الأخيرة بعد الحادث الذي لم يتم تفسيره حتى الآن لتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة ”تشاينا ايسترن ايرلاينز” في 21 اذار، والذي قتل فيه جميع الركاب البالغ عددهم 132 شخصاً.وفي 12 مايو، كانت رحلة تابعة لشركة طيران "تبت إيرلاينز" تقل 122 شخصاً على متنها تقلع من مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غرب البلاد، عندما انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، لم يُقتل أحد، لكن أصيب عدد من الركاب بجروح طفيفة.