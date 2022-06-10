Advertisement

عربي-دولي

تحطم مقاتلة صينية على المنازل.. الضحايا من السكان

Lebanon 24
10-06-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-960920-637904651932712122.jpg
Doc-P-960920-637904651932712122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية وتحطمت على بعض المنازل خلال مهمة تدريبية وسط الصين، ما أسفر عن مقتل شخص على الأرض وإصابة اثنين آخرين.


وذكرت القناة العسكرية التابعة لتلفزيون الصين الحكومي "سي سي تي في"، المملوكة للدولة أن الطائرة من طراز جيه-7 سقطت بالقرب من مطار في شيانغيانغ بمقاطعة هوبي صباح الخميس.
Advertisement

وقالت التقارير إن الطيار خرج بسلام لكن تضررت بعض المباني السكنية.

ونقل الطيار والمصابون إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب تحطم الطائرة.
 
 
والطائرة جيه-7 قديمة وذات محرك واحد، وترجع أصولها إلى الطائرة السوفيتية ميغ-21 والتي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي وتم إنتاجها لما يقرب من 50 عاماً حتى انتهى الإنتاج في عام 2013.

ورغم قدمها، لا تزال أعداد كبيرة منها في الخدمة لتوفير الحماية الجوية الإقليمية.

وباعت الصين أيضاً نسخة تصدير من الطائرة تحت اسم إف-7، إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة، والعديد منها قد خرج من الخدمة منذ ذلك الحين.

وخضعت صناعة الطيران المدني في الصين للتدقيق في الأشهر الأخيرة بعد الحادث الذي لم يتم تفسيره حتى الآن لتحطم طائرة ركاب تابعة لشركة ”تشاينا ايسترن ايرلاينز” في 21 اذار، والذي قتل فيه جميع الركاب البالغ عددهم 132 شخصاً.

وفي 12 مايو، كانت رحلة تابعة لشركة طيران "تبت إيرلاينز" تقل 122 شخصاً على متنها تقلع من مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غرب البلاد، عندما انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران، لم يُقتل أحد، لكن أصيب عدد من الركاب بجروح طفيفة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-06-10
12:00 | 2022-06-10
11:30 | 2022-06-10
11:00 | 2022-06-10
10:30 | 2022-06-10
10:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website