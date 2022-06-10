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عربي-دولي

"حرب الشوارع" ستحسم سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا

Lebanon 24
10-06-2022 | 09:00
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قال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقعها في سيفيرودونيتسك مع احتدام القتال في الشوارع، وتواصل القصف ليل نهار، بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة المدمرة والأساسية لهدفها المتمثل في السيطرة على شرق أوكرانيا.
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سيفيرودونيتسك ومدينة ليسيتشانسك الواقعة على الضفة المقابلة لها على نهر سيفيرسكي دونيتس، هما آخر الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في إقليم لوغانسك الذي تسعى موسكو جاهدة للسيطرة عليه في إطار أهدافها الأساسية من الحرب.

وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، الخميس، إن الوضع "بالغ التعقيد" وإن القوات الروسية تركز كل قوتها على المنطقة.

وصرح في مقابلة مع رويترز "إنهم يقصفون جيشنا ليل نهار".

وتقول أوكرانيا إن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي للقوة العسكرية الروسية الهائلة.
 
وفي تحديث نادر للموقف في سيفيرودونيتسك، قال بيترو كوسيك قائد كتيبة سفوبودا الأوكرانية للحرس الوطني، إن الأوكرانيين يستدرجون الروس لقتال شوارع لتحييد الميزة النسبية للمدفعية الروسية.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية: "أمس كان يوما ناجحا بالنسبة لنا. نفذنا هجوما مضادا وفي بعض المناطق تمكنا من إجبارهم على التقهقر لحي أو حيين. وفي بعض المناطق أجبرونا على التراجع لكن لبناية أو اثنتين".

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك التقارير.

وفي الجنوب، حيث تحاول روسيا فرض حكمها على منطقة من الأراضي المحتلة تمتد عبر منطقتي خيرسون وزابوريجيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها استعادت مناطق جديدة في هجوم مضاد في منطقة خيرسون.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب، مساء الخميس، إن أوكرانيا حققت "بعض التطورات الإيجابية في منطقة زابوريجيا، حيث نجحنا في تعطيل خطط المحتلين". ولم يذكر تفاصيل.
المصدر: سكاي نيوز
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