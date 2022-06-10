الناتو: سنضمن أمن فنلندا والسويد قبل نيلهما عضوية الحلف

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أكد نائب رئيس حلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، أنه واثق من أن السويد وفنلندا، ستنضمان إلى الناتو على الرغم من اعتراضات تركيا.وأوضح خلال قمة الديمقراطية في كوبنهاغن، أن دول الناتو ستضمن أمن السويد وفنلندا في مرحلة ما قبل العضوية، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.كذلك، قال إن الحلف يستعد لنشر قوات الجيل الجديد في دول شرق أوروبا لمواجهة روسيا، وتأمين العتاد المتقدم وأنظمة الصواريخ.وأضاف أن قمة الناتو المقبلة في العاصمة الإسبانية مدريد ستصادق على مفهوم استراتيجي جديد.في السياق ذاته، رأى جيوانا أن "روسيا انتقلت من الشريك في 2010 إلى دور الحرب الوحشية في أوروبا".