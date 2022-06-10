Advertisement

عربي-دولي

هل يزور ماكرون كييف؟

Lebanon 24
10-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-960934-637904672721871271.jpg
Doc-P-960934-637904672721871271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "Le Figaro" إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يقوم بزيارة إلى كييف في الأسبوع القادم.

وكتبت الصحيفة أن ماكرون قد يتوجه إلى أوكرانيا الأربعاء القادم بعد زيارته إلى رومانيا حيث سيلتقي مع العسكريين الفرنسيين المرابطين هناك في إطار بعثة حلف الناتو.
Advertisement

ولم يؤكد ولم ينف قصر الإليزيه حتى الآن المعلومات حول الجولات المحتملة للرئيس ماكرون في الأسبوع القادم.
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:54 | 2022-06-10
16:59 | 2022-06-10
16:30 | 2022-06-10
16:00 | 2022-06-10
15:30 | 2022-06-10
15:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website