هل يزور ماكرون كييف؟

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قالت صحيفة "Le Figaro" إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد يقوم بزيارة إلى كييف في الأسبوع القادم.وكتبت الصحيفة أن ماكرون قد يتوجه إلى أوكرانيا الأربعاء القادم بعد زيارته إلى رومانيا حيث سيلتقي مع العسكريين الفرنسيين المرابطين هناك في إطار بعثة حلف الناتو.ولم يؤكد ولم ينف قصر الإليزيه حتى الآن المعلومات حول الجولات المحتملة للرئيس ماكرون في الأسبوع القادم.