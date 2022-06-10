لبنان24: بايدن إلى المنطقة في تموز

أكّدت مصادر دبلوماسيّة لـ"لبنان 24"، أنّ الرئيس الاميركي جو بايدن سيزور المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وإسرائيل، والاردن، ومصر، والعراق في مطلع شهر تموز، على أنّ يُعلن عن برنامج الزيارة وموعدها، الاسبوع المقبل.

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وسيلتقي بايدن في السعوديّة، قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ، في لقاءٍ موسّع.