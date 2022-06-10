Advertisement

عربي-دولي

لبنان24: بايدن إلى المنطقة في تموز

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-06-2022 | 07:23
A-
A+
Doc-P-960938-637904683148142780.jpg
Doc-P-960938-637904683148142780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر دبلوماسيّة لـ"لبنان 24"، أنّ الرئيس الاميركي جو بايدن سيزور المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وإسرائيل، والاردن، ومصر، والعراق في مطلع شهر تموز، على أنّ يُعلن عن برنامج الزيارة وموعدها، الاسبوع المقبل.
Advertisement
 
وسيلتقي بايدن في السعوديّة، قادة دول مجلس التعاون الخليجيّ، في لقاءٍ موسّع.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-06-10
12:00 | 2022-06-10
11:30 | 2022-06-10
11:00 | 2022-06-10
10:30 | 2022-06-10
10:00 | 2022-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website