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عربي-دولي

إيفانكا ترامب: لا أصدق إدعاءات والدي

Lebanon 24
10-06-2022 | 13:30
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قالت إيفانكا ترامب، إنها لا تصدق مزاعم والدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأن انتخابات 2020 الرئاسية سرقت منه بسبب تزوير التصويت.

وفي إفادة قدمتها عبر الفيديو أمام لجنة الكونغرس التي تحقق في التمرد في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 كانون الثاني 2021، تحدثت إيفانكا عن تغيير وجهة نظرها بعد سماع أن بيل بار، الذي كان يشغل منصب المدعي العام خلال معظم ولاية ترامب، حتى استقالته في كانون الاول، والذي أوضح لوالدها مرات عدة أنه خسر الانتخابات.
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وقالت: "أنا أحترم النائب العام بار. لذلك قبلت ما كان يقوله"، مشيرة إلى أن "تصريحات بار كان لها تأثير على كيفية رؤيتي للأمور، وغيرت وجهة نظري".
 
(روسيا اليوم)
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