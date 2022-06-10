البابا فرنسيس يُؤجّل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية

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أعلن رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني أن البابا فرنسيس أجّل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان من المتوقع أن تجري من 2 إلى 7 تموز القادم.وجاء في بيان صدر عن بروني، اليوم الجمعة: "بناء على طلب الأطباء ومن أجل عدم إنكار نتائج العلاج المستمر للركبة، اضطر البابا للأسف إلى تأجيل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان المقرر إجراؤها من 2 إلى 7 تموز القادم. سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق".