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البابا فرنسيس يُؤجّل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
10-06-2022 | 15:00
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أعلن رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني أن البابا فرنسيس أجّل زيارته إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان من المتوقع أن تجري من 2 إلى 7 تموز القادم.

وجاء في بيان صدر عن بروني، اليوم الجمعة: "بناء على طلب الأطباء ومن أجل عدم إنكار نتائج العلاج المستمر للركبة، اضطر البابا للأسف إلى تأجيل زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان المقرر إجراؤها من 2 إلى 7 تموز القادم. سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق".
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(روسيا اليوم)
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