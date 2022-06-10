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إقتصاد

روسيا وتركمانستان توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الرقمنة

Lebanon 24
10-06-2022 | 15:30
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وقعت روسيا وتركمانستان اتفاقية للتعاون في مجال الاتصالات والرقمنة، وجاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة التنمية الرقمية الروسية على موقعها اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان فإن الوثيقة وقعها عن الجانب الروسي نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات بيلا تشيركيسوفا، وعن الجانب التركمانستاني المدير العام لوكالة النقل والاتصالات التابعة لمجلس وزراء تركمانستان ماميتخان تشكييف. 
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وجاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس التركمانستاني الجديد، سيردار بيردي محمدوف، إلى روسيا، وتعد أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه بالرئيس التركمانستاني، على استراتيجية العلاقات بين البلدين، وقال: "نحن نعمل على تطوير العلاقات في جميع الاتجاهات، ويسعدني جدا ملاحظة أنها في الواقع ليست رسمية، ولكنها استراتيجية".

كذلك أكد الزعيمان خلال اللقاء العزم على تطوير التعاون الاقتصادي باستخدام إمكانات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
 
 
(روسيا اليوم)

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