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عربي-دولي

سفير البحرين يقدم أوراق اعتماده في دمشق

Lebanon 24
10-06-2022 | 16:59
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قدم سفير مملكة البحرين لدى سوريا وحيد مبارك سيار، الجمعة، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.


ورحب المقداد بسيار، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين البلدين، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الدبلوماسية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
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ولفت المقداد إلى ضرورة العمل على تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة.


من جانبه، أكد سيار على أن بلاده تدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.

ولفت إلى أنه سيعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بهدف تنشيط التعاون والارتقاء به إلى أعلى المستويات، معبراً عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.
 
 
(سكاي نيوز)
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