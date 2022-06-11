Advertisement

عربي-دولي

أميركا تلغي إلزامية فحص كورونا السلبي للمسافرين

Lebanon 24
11-06-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-961127-637905273832020798.jpg
Doc-P-961127-637905273832020798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي "سي دي سي"، الجمعة، إلغاء الزامية إجراء اختبار كورونا سلبي كشرط لدخول الولايات المتحدة، ابتداء من الأحد.

وأبقى  "سي دي سي" على امتلاك بطاقة الحصول على لقاحات كورونا كشرط لدخول المسافرين غير الأميركيين إلى الولايات المتحدة، على ما أفاد مراسل قناة "الحرة" للبيت الأبيض.
Advertisement

ووفق بيان "سي دي سي" دخلت جائحة كورونا في مرحلة جديدة خاصة بعد انتشار اللقاحات وتوافر العلاجات الفعالة، وتراكم معدلات المناعة على مستوى سكان الولايات المتحدة بسبب الإصابة بالفيروس أو من المناعة التي توفرها اللقاحات.

وأشار إلى أن هذه مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة قد تسبب الوفاة بسبب مضاعفات الإصابة بكورونا تراجعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتؤكد السلطات الصحية الأميركية أنها ستواصل مراقبة مؤشرات الإصابة بكورونا وستعيد تقييم قراراها إذا تغير الوضع، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الصحة الأميركي، كزافييه بيسيرا قوله "إن هذه الخطوة أصحبت ممكنة بسبب التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة جائحة كورونا".

روجر داو، رئيس رابطة السفر الأميركية قال إن هذا القرار يمثل "خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لاستعادة السفر الجوي الداخلي وعودة السفر الدولي إلى الولايات المتحدة".

ورفعت العديد من الدول حول العالم الضوابط التي وضعتها في ما يتعلق بالمسافرين القادمين في خطوة لتنشيط السياحة.

وتقدر شركات الطيران الأميركية أن هذا القرار قد يزيد من عدد المسافرين للولايات المتحدة بـ4.3 مليون مسافر إضافي خلال عام واحد.
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-06-11
11:00 | 2022-06-11
10:30 | 2022-06-11
10:00 | 2022-06-11
09:30 | 2022-06-11
09:00 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website