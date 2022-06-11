تصريح لافت.. بايدن: زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات الأميركية

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي "لم يرِد سماع" التحذيرات الأميركية قبل غزو روسيا لبلاده.وقال بايدن خلال حفل استقبال في لوس أنجليس، لجمع الأموال للحزب الديمقراطي، "اعتقد كثير من الناس أنني أبالغ" عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ.وأضاف أمام صحفيين "لكنني علمت أن لدينا معلومات في هذا الاتجاه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان في طريقه لعبور الحدود. لم يكن هناك شك وزيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك".وكانت الولايات المتحدة بدأت التحذير من استعدادات روسيا لغزو جارتها قبل وقت طويل من إعلان الرئيس الروسي في 24 شباط "عملية خاصة" ضد أوكرانيا. وقوبلت هذه التحذيرات الأميركية بالتشكيك وأثارت انتقادات مبطنة إلى حد ما من جانب بعض الحلفاء الأوروبيين.