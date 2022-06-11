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ألمانيا تحذر من خطر استهداف "بي كا كا" للمؤسسات التركية

Lebanon 24
11-06-2022 | 04:30
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قالت وزارة الداخلية الألمانية إن خطر ارتكاب حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" أعمالا مسلحة ضد مؤسسات الدولة التركية في ألمانيا ما يزال قائما.
 
وأضافت الوزارة في رد خطي على سؤال لوكالة "الأناضول"، أمس الجمعة، أن المجالات الرئيسية لنشاط التنظيم في ألمانيا، تتمثل بتوفير الدعم اللوجستي والمالي، وتجنيد أفراد جدد، وتنظيم العديد من المظاهرات والفعاليات الكبيرة لأغراض دعائية.
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وأشارت إلى أن التنظيم المذكور يسعى منذ سنوات طويلة لتحسين صورته في أوروبا من خلال تقديم نفسه كتنظيم لا يتبنى العنف.

كما لم تستبعد الوزارة سقوط قتلى في حال اندلاع أعمال شغب أثناء مظاهرات لأنصار التنظيم في ألمانيا.

وفيما يتعلق بتدابير السلطات الألمانية ضد أكثر من 14 ألفا و500 عضو بالتنظيم، قالت الوزارة إن "بي كا كا" محظور بألمانيا منذ 1993، ولا توجد دولة في أوروبا تكافح التنظيم بشكل ممنهج وشامل وبجهود مالية وبشرية كبيرة مثل ألمانيا.
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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