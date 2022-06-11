Advertisement

عربي-دولي

السبحة تكر... كوسوفو تعتزم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
11-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-961139-637905322159834832.jpg
Doc-P-961139-637905322159834832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي يوم الجمعة أن بريشتينا ستطلب منحها وضع مرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة.

وقال ألبين كورتي خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في لأول زيارة يقوم بها إلى منطقة البلقان الغربي: "أوروبا مصيرنا، أوروبا مستقبلنا".
Advertisement

وأضاف "لا نزال نأمل بوضع مرشح للاتحاد الأوروبي وسنقدم الطلب بحلول نهاية السنة".

ويبقى تطبيع العلاقات العقبة الأساسية على طريق بريشتينا الأوروبي وكذلك بالنسبة لبلغراد رغم سنوات من الحوار تحت إشراف الاتحاد.

من جهته دعا المستشار الألماني إلى المصالحة بين العدوين السابقين بعد أكثر من عقدين على الحرب التي أوقعت 13 ألف قتيل غالبيتهم من الكوسوفيين الألبان.

وقال "المهم بالنسبة لكوسوفو أن يتقدم الحوار بينها وبين صربيا والذي يديره الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه على الطرفين "إيجاد حل سياسي مع اتفاق شامل ودائم يساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي".

وأكد شولتس أيضا ضرورة مكافحة نفوذ موسكو في البلقان، مشيدا بدعم كوسوفو العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا إثر العملية العسكرية في أوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تشدد سلطات كوسوفو على ضرورة التقارب أكثر مع الغرب وتطالب بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

والجولة الخاطفة للمستشار الألماني في المنطقة قادته الجمعة إلى بلغراد التي يغادرها إلى سالونيكي والسبت إلى مقدونيا الشمالية وبلغاريا.
 
(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-06-11
11:00 | 2022-06-11
10:30 | 2022-06-11
10:00 | 2022-06-11
09:30 | 2022-06-11
09:00 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website