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عربي-دولي

مقتل 5 مدنيين وإصابة 30 آخرين جراء انفجار في محافظة درعا السورية

Lebanon 24
11-06-2022 | 07:30
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أفادت وكالة سانا بمقتل خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا.
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