خبراء نرويجيون: 5 أسباب تحول دون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

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قال خبراء نرويجيون إن أوكرانيا تشكو جملة من المشاكل تحول دون انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.وكشف الخبراء في مقابلة مع قناة "NRK" التلفزيونية أن أهم المشكلات التي تعاني منها أوكرانيا هي تفشي الفساد، والفقر والفكر القومي، وغياب سيادة القانون والديمقراطية، وسيطرة الأوليغارشية على الاقتصاد والسياسة، بالإضافة إلى أن الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون غير عادل للبلدان التي تنتظر ذلك منذ سنوات.ووفقا لجارل تروندال، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي "أوسلو وأغدر"، والباحث جورن هولم هانسن من جامعة "أوسلو"، فإن كل هذه العوامل تمثل عائقا أمام أوكرانيا للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي.وذكرت قناة "NRK" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وخلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في بداية نيسان الماضي، تحدثت بتفاؤل حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ولكن منذ ذلك الحين تغير المزاج، حيث لا يوجد استعداد من دول الاتحاد الأوروبي لإمكانية قبول أوكرانيا عضوا في الاتحاد.