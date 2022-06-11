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عربي-دولي
سفير أوكرانيا في أنقرة ينتقد الناتو: "الناتو ليس من يحمي كييف بل العكس"
Lebanon 24
11-06-2022
|
09:30
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قال فاسيلي بودنار سفير كييف في أنقرة إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" "ليس هو الذي يحمي كييف، ولكن العكس".
وأضاف السفير لإذاعة إن.في. ، "إذا سألت عن سبب الصراع، فإن 50% سيقولون إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي هما المسؤولان".
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ووفقا له، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي والغرب أي رواية تتناسب مع الخطاب الغربي ستلعب دورا.
وأضاف بودنار الآن أنهم كثيرا ما يقولون إن الناتو ليس هو من يحمي أوكرانيا، بل العكس صحيح.
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