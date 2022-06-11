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عربي-دولي

الكونغو تتهم رواندا بقصف مدرسة قرب الحدود

Lebanon 24
11-06-2022 | 10:30
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اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، القوات الرواندية بأنها "شنت قصفا مدفعيا على ناحيتين في منطقة روتشورو الواقعة في إقليم شمال كيفو في شرق الكونغو".

وأوضح في بيان، أمس الجمعة، أن "القذائف أصابت مدرسة، وأسفرت عن مقتل طفلين يبلغان 6 و 7 سنوات، وإصابة طفل ثالث"، مشددا على أنه "إضافة إلى الخسائر البشرية، فإن قصف الجيش الرواندي مدرسة بكاملها يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
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وجاء الاتهام في أعقاب بيان أصدرته وزارة الدفاع الرواندية، اتهمت فيه الجيش الكونغولي بإطلاق صاروخين على أراضي رواندا.

ويأتي ذلك وسط تدهور كبير للعلاقات بين البلدين، على خلفية تمرد تقوده "حركة 23 مارس" في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب، ازدادت حدته مؤخرا.
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