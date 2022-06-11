فيديو يجتاح الإنترنت.. ما حقيقة خطف مسلح لطائرة أردنية؟

نفت الشركة الأردنية للطيران صحة ما يتم تداوله بشأن محاولة خطف طائرة أردنية في نيجيريا، وفق فيديو قصير تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.



وبحسب موقع "البيان"، فقد بينت الشركة أن الفيديو المتداول على منصات التواصل في الأردن يعود إلى عدة أشهر سابقة، وتتلخص تفاصيل القصة في إصرار ركاب إحدى رحلات العمرة بين نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا.

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وبحسب مصدر، فقد حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، حيث حال رجال الأمن التابعين لوحدة الأمن والحماية المرافق للرحلة دون وصولهم لقمرة القيادة.

مع هذا، فقد قال بيان الشركة الاردنية للطيران إن القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.