توقعات بتجاوز سعر غالون البنزين الـ6 دولارات في أميركا في هذا التاريخ!

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توقع مصرف J.P.Morgan الأميركي أن يتجاوز متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الـ6 دولارات في البلاد بحلول آب.وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن جمعية السيارات الأميركية AAA أعلنت يوم الأربعاء عن تسجيل معدل قياسي بسعر غالون البنزين، حيث وصل إلى 4.56 دولار مرتفعا 50 سنتا عن سعر الشهر الماضي.ووفقا لـ J.P.Morgan ، يمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة 37 ٪ أخرى بحلول آب، لتصل إلى 6.20 دولار للغالون.وأشار المحللون بقيادة ناتاشا كانيفا، رئيسة فريق أبحاث استراتيجية السلع العالمية في J.P.Morgan، إلى أن هذا يرجع إلى "توقعات الطلب القوي على القيادة" في موسم الصيف.