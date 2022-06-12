رئيس هذا البلد يطلب من بايدن المساعدة في محاولة إعادة انتخابه!

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طلب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من الرئيس الأميركي جو بايدن المساعدة في محاولته لإعادة انتخابه خلال اجتماع خاص على هامش قمة إقليمية هذا الأسبوع.وصور بولسونارو خصمه اليساري على أنه خطر على المصالح الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء السبت عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر.وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس، شدد بايدن على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية الديمقراطية في البرازيل، وعندما طلب بولسونارو المساعدة، تحرك بايدن لتغيير الموضوع، حسبما قال أحد الأشخاص.وجاءت تصريحات بولسونارو لبايدن حول منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تكرارا لتحذيراته العلنية حيال الرئيس السابق، وفقا للأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثة خاصة.ولم يرد المكتب الصحفي للرئاسة البرازيلية على الفور على طلبات للتعليق، بينما رفض المكتب الصحفي للبيت الأبيض التعليق على الفور.