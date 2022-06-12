"نيويورك تايمز": القوات الروسية تحرز تقدما منهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن القوات الروسية تختار أهدافا إقليمية في عمليتها العسكرية الخاصة وتحقق تقدما منهجيا في السيطرة على شرق أوكرانيا.وقالت الصحيفة إن روسيا حاليا تختار أهدافا إقليمية في حين أن أوكرانيا تفتر إلى الأسلحة التي تحتاجها في ظل تأرجح الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا تزامنا مع مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المتسارع.وأضافت أن القوات الروسية تحرز تقدما بطيئا ومنهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا.وأشارت إلى أن الأيام الأولى الحماسية للحرب بدأت تتلاشى، وحسب المحللين فإن الحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم.