نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)

أعلنت أسرة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف (78 عاماً)، أنه نُقل منذ ثلاثة أسابيع إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرض "الداء النشواني" الذي يعاني منه.



وقالت عائلته في بيان نشر على حساب الرئيس السابق في "تويتر"، أنه نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه، مشيرة إلى أنه يعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد".

Advertisement

(العربية)