مقتل 6 أشخاص في هجوم على مزرعة في المكسيك

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قُتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح على عمّال داخل مزرعة للدّواجن في ولاية غيريرو المضطربة بجنوب شرق المكسيك، وفق ما ذكر مكتب المدّعي الإقليمي.وقال مكتب المدّعي في غيريرو على تويتر إنّ السلطات تُحقّق في "الأحداث التي وقعت في بيتاكويلاس (غيريرو) حيث أصيب شخصان بأسلحة ناريّة وقُتِل خمسة رجال وامرأة"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.من جهتها ذكرت وسائل إعلام محلّية أنّ "المرأة" هي في الواقع فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.