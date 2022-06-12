Advertisement

عربي-دولي

تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين

Lebanon 24
12-06-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-961378-637906231532665447.jpg
Doc-P-961378-637906231532665447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ، الأحد، إن تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل "بنية طيبة"، لكن على أساس المساواة ومن دون فرض شروط سياسية مسبقة.

وتراجعت العلاقات بين تايبيه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، مع زيادة الضغط السياسي والعسكري من الصين لحمل الجزيرة على قبول سيادتها.
Advertisement

وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي إقليم تابع لها.

وقال وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه في وقت سابق من الأحد، في منتدى أمني في سنغافورة، إن الحكومة الصينية تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان، لكنها تحتفظ "بخيارات أخرى".

وقال رئيس الوزراء التايواني: "ما دامت هناك مساواة ومعاملة بالمثل وعدم وضع شروط سياسية مسبقة، فنحن على استعداد للتواصل بنية طيبة مع الصين".

وأضاف: "تايوان لا تريد أن تغلق الباب في وجه الصين. الصين هي التي تستخدم وسائل مختلفة لقمع تايوان ومعاملتها بشكل غير منطقي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-06-12
09:30 | 2022-06-12
09:00 | 2022-06-12
08:00 | 2022-06-12
07:30 | 2022-06-12
07:00 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website