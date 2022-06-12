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عربي-دولي

وسائل إعلام إيرانية: احتجاز طائرة تابعة لـ"ماهان إير" في الأرجنتين

Lebanon 24
12-06-2022 | 02:41
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية تديرها الدولة، الأحد، أن طائرة إيرانية من طراز بوينج 747 تابعة لـ"ماهان إير" احتجزت في الأرجنتين، بحسب رويترز.

ولم يصدر تأكيد رسمي للتقرير الذي بثه التلفزيون الرسمي ووكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية.
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إيران

الأرجنتين

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