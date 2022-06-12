ترامب ينتقد شهادة ابنته إيفانكا... ماذا قال؟

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بعد يوم من كشف لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول أو ما يعرف بلجنة 6 كانون الثاني، عن مقطع فيديو لم يسبق عرضه لابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه إيفانكا ترمب، قائلة إنها قبلت بيان المدعي العام آنذاك ويليام بار بأن وزارة العدل الأميركية لم تجد أي تزوير كافٍ لإلغاء الانتخابات، انتقد الرئيس السابق تصريحات ابنته.وقال ترامب عبر منصته الخاصة Truth Social: "لم تشارك إيفانكا في النظر في نتائج الانتخابات أو دراستها.. لقد قامت بفحص نتائج الانتخابات منذ فترة طويلة وكانت تحاول فقط احترام ويليام بار ومنصبه كمدع عام".وفي مقطع من شهادتها الذي تم بثه ليلة الخميس، سُئلت إيفانكا ترامب عن رد فعلها عندما قال بار إنه لم يكن هناك تزوير على نطاق واسع في الانتخابات، فقالت: "لقد أثر ذلك على وجهة نظري. أحترم النائب العام بار لذلك قبلت ما كان يقوله".والتقت إيفانكا ترامب باللجنة في نيسان لما يقرب من ثماني ساعات، وذكرت وأيدت شهادات انتقادية من شهود آخرين قالوا إن الرئيس آنذاك كان مترددًا في محاولة لوقف مثيري الشغب على الرغم من مطالبته بذلك، وفق ما نقلته "سي إن إن" في وقت سابق.هذا وكانت إيفانكا ترافق والدها في التجمع في البيت الأبيض الذي سبق هجوم الكونغرس.