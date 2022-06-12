كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن دعمه الكامل للشعب الروسي وزعيمه، فضلا عن ثقته في زيادة تعزيز التعاون بين البلدين لحماية العدالة والأمن في العالم.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، أرسل كيم جونغ أون، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا. وأعرب عن التهاني الحارة إلى رئيس وشعب الاتحاد الروسي، وتمنى لبوتين الصحة والعافية، وللشعب الروسي الرفاهية والازدهار.وجاء في بيان البرقية: "تحت قيادتك، حقق الشعب الروسي، الذي تغلب بشجاعة على جميع أنواع التحديات والصعوبات، نجاحا كبيرا في القيام بقضية عادلة لحماية الكرامة والأمن والحقوق من أجل تنمية البلاد، وهو ما يكرس له الشعب الكوري الشمالي بكامل الدعم".وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته في أن العلاقات بين كوريا الشمالية والاتحاد الروسي، التي دخلت مرحلة جديدة بعد الاجتماع الأول لزعيمي البلدين في أبريل 2019 في فلاديفوستوك، ستستمر في "التطور بشكل ديناميكي".ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جونغ أون قوله "أنا متأكد من أنه في طريق حماية العدالة الدولية وضمان الأمن العالمي، سيصبح التعاون التكتيكي والاستراتيجي بين البلدين أوثق".وأشار كيم إلى أن كوريا الشمالية تعتزم "بحزم" الاعتزاز بالعلاقات الودية بين كوريا وروسيا التي لها تاريخ وتقاليد طويلة لتوسيعها وتنميتها بشكل شامل.