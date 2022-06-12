Advertisement

عربي-دولي

غرق باخرة شحن في السودان

Lebanon 24
12-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-961410-637906284776038812.jpg
Doc-P-961410-637906284776038812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرقت باخرة شحن ترفع العلم التنزاني مملوكة لمواطن إماراتي، أمس السبت، أثناء استعدادها لمغادرة رصيف ميناء سواكن في السودان.

وبحسب تقارير إعلامية، تعود أسباب غرق السفينة إلى الحمولة الزائدة، حيث كان على متنها 16000 رأس من الضأن.
Advertisement

وسيشكل نفوق هذا العدد الكبير جدا من المواشي داخل السفينة الغارقة، كارثة بيئية كبرى، خاصة أن مكان غرق الباخرة لا يبعد عن اليابسة سوى أمتار.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-06-12
09:30 | 2022-06-12
09:00 | 2022-06-12
08:30 | 2022-06-12
07:30 | 2022-06-12
07:00 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website