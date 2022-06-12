27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
فتح مراكز الاقتراع في فرنسا للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية
Lebanon 24
12-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا، صباح اليوم الأحد، للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الحاسمة للرئيس إيمانويل ماكرون.
ودعي 48 مليون ناخب إلى التصويت في هذه الانتخابات.
ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.
Advertisement
وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.
وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين. وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 يونيو.
وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة. وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمُشتركين بـ"المولدات".. إليكم هذا الخبر
13:10 | 2022-06-11
11/06/2022 01:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
Lebanon 24
إجراءٌ يطال سحوبات الليرة من المصارف.. هذا ما فوجئ به المواطنون
14:20 | 2022-06-11
11/06/2022 02:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات عنيفة تهزّ مخيم شاتيلا.. ماذا يجري هناك؟
13:24 | 2022-06-11
11/06/2022 01:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
كلامٌ روسي جديد بشأن لبنان.. ماذا فيه؟
14:02 | 2022-06-11
11/06/2022 02:02:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2022-06-12
ما هي الدول التي ترفض الانضمام لتحالف أميركا ضدّ روسيا؟
09:30 | 2022-06-12
بيسكوف: بوتين قد يجري لقاءات مع رجال الأعمال في إطار منتدى سان بطرسبورغ الدولي
09:00 | 2022-06-12
معطيات عديدة.. هل بدلت روسيا إستراتيجيتها العسكرية في أوكرانيا؟
08:30 | 2022-06-12
تايوان: مستعدون للتواصل مع الصين
08:00 | 2022-06-12
غرق باخرة شحن في السودان
07:30 | 2022-06-12
كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
12/06/2022 17:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
12/06/2022 17:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact