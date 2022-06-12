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عربي-دولي

بيسكوف: بوتين قد يجري لقاءات مع رجال الأعمال في إطار منتدى سان بطرسبورغ الدولي

Lebanon 24
12-06-2022 | 09:30
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يجري سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.


وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت هناك خطط لإجراء اللقاء التقليدي للرئيس بوتين مع قادة الشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين في إطار المنتدى قال بيسكوف في حديثه لوكالة "تاس": لا، ليست هناك خطط لإجراء هذا اللقاء العام الجاري".
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وأضاف: "لكننا لا نستبعد أن يجري بوتين لقاءات منفصلة مع رجال الأعمال أو مجموعات من رجال الأعمال. عادة يجري بوتين العديد من اللقاءات المماثلة على هامش المنتدى".
 
 
(روسيا اليوم)
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