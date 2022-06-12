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عربي-دولي

ما هي الدول التي ترفض الانضمام لتحالف أميركا ضدّ روسيا؟

Lebanon 24
12-06-2022 | 10:00
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أشار تقرير صحفي أميركي إلى محافظة العديد من الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على علاقات مع روسيا ومقاومة دعوات الولايات المتحدة للانضمام إلى التحالف ضد موسكو.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن يحاول الآن بإصرار إقناع الدول المحايدة، بما في ذلك الهند والبرازيل وإسرائيل ودول الخليج العربي، بفرض عقوبات على الجانب الروسي، وممارسة الضغط الدبلوماسي وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
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وأشار المقال إلى أن الصين أدانت محاولات واشنطن لتوسيع التحالف الذي يضم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، كندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
وشرح التقرير الصعوبة التي يعاني منها المسؤولون الأميركيون في محاولة إقناع دول أخرى لتوحيد مصالحها مع الجانب الأمريكي والأوروبي من أجل عزل روسيا.
كما وتحدث التقرير عن تمكن روسيا من الحفاظ على قوة عملتها بالإضافة للحفاظ على العلاقات التجارية مع دول البريكس، وكذلك فنزويلا وتايلاند.
هذا واتهمت أوغندا وباكستان وفيتنام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا بإلغاء أي احتمال لإجراء محادثات سلام بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
 
(سبوتنيك)
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