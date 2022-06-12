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عربي-دولي

بوتين يهنئ المواطنين بـ"عيد روسيا" ويدعوهم للوحدة

Lebanon 24
12-06-2022 | 12:00
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مواطني بلاده بعيد "يوم روسيا"، مؤكدا ثقته في أن الوحدة والإخلاص للوطن الأم لهما قوة كبيرة تعززت عبر تاريخ البلاد.
 
وقال بوتين في كلمة بمناسبة "يوم روسيا": "ندرك جيدا وبشكل خاص اليوم مدى أهمية وحدة الوطن، والمجتمع، والشعب. هذه الوحدة والتفاني للوطن الأم، والمسؤولية عن ذلك توارثناها عن أسلافنا".
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كما أعرب عن فخره بإنجازات الأجيال السابقة، قائلا: "نحن فخورون بالإنجازات والانتصارات العسكرية لأسلافنا، فخورون بجميع الذين تطلعوا وعرفوا كيفية المضي قدما ... والدفاع عن الوطن الأم في المعارك، وتأكيد دوره الجدير في العالم".

ويحتفل الشعب الروسي في مثل هذا اليوم من كل عام، بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.
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