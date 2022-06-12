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عربي-دولي

طهران: قدمنا مقترحات وأفكارا في مفاوضات فيينا حينما كان سلوك الطرف الآخر منطقيا

Lebanon 24
12-06-2022 | 12:30
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران قدمت مقترحات وأفكارا خلال مفاوضات فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية أن "أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا حتى يعرف الطرف الآخر أن الشعب الإيراني وراحته مهمان بالنسبة لنا".
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وأضاف أن إيران "تأمل في أن تساهم الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".
 
(روسيا اليوم)
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