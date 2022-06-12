أمين عام "الناتو": مخاوف تركيا الأمنية مشروعة







وأضاف ستولتنبرغ، الذي يزور الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أنه من المهم ملاحظة أن تركيا هي أكثر دول الحلف تعرضا لهجمات إرهابية، وبالتالي يجب التعامل مع مخاوفها بجدية، وفقما نقلت "رويترز".

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وبيّن الأمين العام "للناتو"، أن انضمام فنلندا والسويد للحلف "سيعزز أمنهما وأمن الدول الأعضاء".



ولا يزال ملف انضمام كل من فنلندا والسويد "للناتو" يراوح مكانه، بانتظار موافقة تركيا التي ترى أن توسيع الحلف مرفوض ما لم تراعى مصالح أنقرة الأمنية ومخاوفها. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يوم الأحد، إن المخاوف الأمنية التي أثارتها تركيا في معارضتها لانضمام فنلندا والسويد للحلف مشروعة.وأضاف ستولتنبرغ، الذي يزور الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، أنه من المهم ملاحظة أن تركيا هي أكثر دول الحلف تعرضا لهجمات إرهابية، وبالتالي يجب التعامل مع مخاوفها بجدية، وفقما نقلت "رويترز".وبيّن الأمين العام "للناتو"، أن انضمام فنلندا والسويد للحلف "سيعزز أمنهما وأمن الدول الأعضاء".ولا يزال ملف انضمام كل من فنلندا والسويد "للناتو" يراوح مكانه، بانتظار موافقة تركيا التي ترى أن توسيع الحلف مرفوض ما لم تراعى مصالح أنقرة الأمنية ومخاوفها.

وتقول تركيا إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصا على صلة بحزب العمال الكردستاني وأنصارا لرجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.