24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تل أبيب تكشف عن إحباط محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا
Lebanon 24
12-06-2022
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي يعمل على "إحباط هجوم انتقامي" إيراني في تركيا.
وبحسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذا التأهب يأتي في ظل تقارير عن ضلوع إسرائيل في مقتل علماء وضباط إيرانيين كبار.
Advertisement
وأكدت القناة في تقرير أمس السبت، أن "مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) تؤكد بشكل خاص أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال سارياً".
وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام رداً على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".
وقالت إن طهران تخطط "لاستهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة".
وتابعت القناة: "تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية".
وبدورها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت بالفعل محاولات لاستهداف أهداف إسرائيلية في تركيا.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهما المساعدة في إحباط الهجمات.
وقالت الصحيفة إن تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا.
وشهدت إيران مؤخراً سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
06:00 | 2022-06-12
12/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
01:04 | 2022-06-12
12/06/2022 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2022-06-12
مصر تستضيف اجتماعات الدستور الليبي وتتمسك برحيل الميليشيات
17:23 | 2022-06-12
كيسنجر: أحداث كبيرة مقبلة في الشرق الأوسط وآسيا
16:55 | 2022-06-12
الصين.. تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين
16:30 | 2022-06-12
وسط احتدام معارك الشرق.. زيلنسكي: القوات الأوكرانية تتحدى التوقعات
16:00 | 2022-06-12
ترشيد الاستهلاك.. سلاح أوروبي "مُلح" في وجه روسيا
15:30 | 2022-06-12
العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact