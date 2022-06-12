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عربي-دولي

تل أبيب تكشف عن إحباط محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:30
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمن الإسرائيلي يعمل على "إحباط هجوم انتقامي" إيراني في تركيا.

وبحسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإن هذا التأهب يأتي في ظل تقارير عن ضلوع إسرائيل في مقتل علماء وضباط إيرانيين كبار.
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وأكدت القناة في تقرير أمس السبت، أن "مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) تؤكد بشكل خاص أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال سارياً".

وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام رداً على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".
وقالت إن طهران تخطط "لاستهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة".

وتابعت القناة: "تساعد أجهزة المخابرات التركية إسرائيل في إحباط الهجوم الإيراني على الأراضي التركية".

وبدورها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت بالفعل محاولات لاستهداف أهداف إسرائيلية في تركيا.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهما المساعدة في إحباط الهجمات.

وقالت الصحيفة إن تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا.

وشهدت إيران مؤخراً سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها.
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