24
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محتجون إيرانيون يهتفون في الشوارع: "الموت للحكومة الفاشلة"
Lebanon 24
12-06-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من القمع والاعتقالات تستمر الاحتجاجات المعيشية في إيران ومن أكثر المحتجين إصرارا على مطالبهم هم المتقاعدون وأصحاب المعاشات الذين يشكلون أكثر الفئات الاجتماعية تضررا نتيجة لارتفاع تكلفة الحياة بسبب التضخم المطرد الذي يتلاعب بالاقتصاد الإيراني.
Advertisement
إلى ذلك أظهرت مقاطع فيديو منشورة على منصات اجتماعية أن حشودا من متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي جددت مرة أخرى مسيرات احتجاجية يوم الأحد 12 حزيران، في العديد من المدن الإيرانية، بما في ذلك كرمانشاه والأهواز وأصفهان وأراك وساري وبندر عباس ومشهد وبروجرد وأردبيل و العاصمة طهران.
وبحسب الفيديوهات، هتف المتظاهرون في مدينة بندر عباس جنوب إيران "الموت للحكومة الفاشلة"، في أصفهان رددوا شعار "إنهم يهتفون يا حسين، ويكذبون عمليا" وفي كرمانشاه استهدف المحتجون الرئيس الإيراني بشعار "الموت لرئيسي".
ضرب واعتقالات
وعلى صعيد متصل تفيد تقارير عن قمع المتظاهرين، بما في ذلك في العاصمة طهران حيث تعرض عدد من المتقاعدين وأصحاب المعاشات للضرب أمام مقر منظمة البرنامج والميزانية واعتقل عدد منهم.
فقد بدأت الجولة الجديدة من احتجاجات متقاعدي صندوق الضمان الاجتماعي بعد عطلة يونيو التي بدأت في الخامس من هذا الشهر وما زالت مستمرة، وكانت الحكومة قد أعلنت الحكومة أنها ستزيد رواتب المتقاعدين الذين ليسوا من فئة مستلمي الحد الأدنى للأجور، بنسبة 10 في المائة فقط.
بالمقابل يرى المتقاعدون المحتجون إنه كان من المقرر أن تزداد رواتب سائر الفئات باستثناء من يتقاضون الحد الأدنى للأجور، بنسبة 38٪، لكن هذا القانون رُفض، ووفقا للأخبار المنشورة، سيتم إضافة 10٪ فقط إلى الرواتب، وهذه الزيادة لا تناسب ارتفاع معدلات التضخم في إيران.
وتأتي المسيرات الاحتجاجية للمتقاعدين بعد فترة من المسيرات الحاشدة لموظفي الحكومة احتجاجا على زيادة رواتبهم بنسبة 10 في المائة فقط، خلافا لقرار المجلس الأعلى للعمل بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 57 في المائة.
وأعلنت حكومة إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، تراجعها أمام ضغوط الاحتجاجات وعلى خلفية إرسال آلاف الشكاوى إلى محكمة العدل الإدارية، وأصدرت في 8 حزيران تعميما جديداً برفع أجور جميع العاملين بالحكومة الخاضعين لقانون العمل، تماشياً مع قرار المجلس الأعلى للعمل بخصوص أجور الحد الأدنى.
ويواصل المتقاعدون والمعلمون والعمال، احتجاجاتهم في السنوات الأخيرة بسبب ظروفهم المعيشية وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمطالبهم، وقمعها للاحتجاجات، وخلال المسيرات، يهتف المحتجون بشكل مباشر ضد الرئيس والمرشد الأعلى، وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد نسب في كلمة له الأسبوع الماضي "الاحتجاجات الشعبية" إلى "الأعداء"، وقال إن الأغلبية في البلاد "راضية" عن الحكومة والنظام.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
Lebanon 24
"مفاجآت عسكرية".. هذا ما لم يكشفه نصرالله في خطابه الأخير
04:00 | 2022-06-12
12/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
Lebanon 24
شروط باسيل لا تمر على الحزب وبري.. وفيتو خارجي على مشاركته في الحكومة
06:00 | 2022-06-12
12/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
Lebanon 24
نقل رئيس سابق في هذه الدولة للمستشفى... حالته صعبة جدّاً ويتعذّر فيها التعافي! (صورة)
01:04 | 2022-06-12
12/06/2022 01:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:30 | 2022-06-12
مصر تستضيف اجتماعات الدستور الليبي وتتمسك برحيل الميليشيات
17:23 | 2022-06-12
كيسنجر: أحداث كبيرة مقبلة في الشرق الأوسط وآسيا
16:55 | 2022-06-12
الصين.. تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين
16:30 | 2022-06-12
وسط احتدام معارك الشرق.. زيلنسكي: القوات الأوكرانية تتحدى التوقعات
16:00 | 2022-06-12
ترشيد الاستهلاك.. سلاح أوروبي "مُلح" في وجه روسيا
15:30 | 2022-06-12
العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 01:38:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact