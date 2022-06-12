العليمي: غروندبرغ لم يستطع إقناع الحوثي بفك الحصار عن تعز

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وقال العليمي إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار. عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في كلمة ألقاها أمام الجامعة العربية، اليوم الأحد، عن أمله في مبادرة من الجامعة للترتيب لاجتماع عربي ودولي لإعادة إعمار اليمن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية ومجلس التعاون الخليجي.وقال العليمي إنه يتطلع لدور فاعل للجامعة العربية من أجل فتح معابر تعز والمدن الأخرى وإنقاذ الناقلة صافر من الانهيار.

كما أشار إلى حالة من الإحباط من إمكانية تحقيق السلام مع "جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة"، بحسب تعبيره.



وأضاف أن الحكومة أوفت بوعودها في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان والقاهرة "في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي".