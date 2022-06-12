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عربي-دولي

الصين.. تفشي شرس لفيروس كورونا في بكين

Lebanon 24
12-06-2022 | 16:55
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وصفت سلطات العاصمة الصينية بكين التفشي الجديد لفيروس كورونا بأنه "شرس"، موضحة أن مصدره كان حانة في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة.

وذكرت السلطات أن الفيروس انتشر في 14 منطقة أخرى في البلاد.

وتعرضت بكين مرة أخرى لتفجر الوباء بعد أيام قليلة فقط من إعلانها إعادة فتح حذرة للأماكن العامة. 
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وشهدت المدينة أقوى عدوى عنقودية ناجمة عن حانة في أحد أكثر شوارع وسط المدينة ازدحاما بمقياس وشدة أكبر من جميع الحالات السابقة، مما أدى إلى 166 إصابة ذات صلة في أربعة أيام. 

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن الإصابات المؤكدة حتى الآن مرتبطة بالانتشار الذي بدأ في حانة "هيفن سوبر ماركت" في منطقة سانليتون يوم الخميس، مشيرين إلى أن غالبيتهم العظمى من رواد الحانة.

هذا، وأبلغت بكين عن 33 إصابة جديدة يوم الأحد، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1997 في أحدث تفش منذ اكتشاف الحالة الأولى في 22 نيسان، حسبما ذكرت السلطات الصحية بالمدينة.

إلى ذلك، أعلن تشاويانغ أكثر أحياء بكين كثافة سكانية عن عزمه إجراء ثلاث جولات من الفحص الجماعي لاحتواء انتشار "شرس" لمرض كوفيد-19 ظهر في حانة ومنطقة تسوق الأسبوع الماضي، بعد فترة وجيزة من تخفيف المدينة للقيود التي فرضت أثناء موجة تفشّ في نيسان الماضي.

وأوضح مسؤولون للصحفيين، أن الفحص الجماعي سيبدأ بين يومي الاثنين والأربعاء في حي تشاويانغ الذي تقع به الحانة.
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