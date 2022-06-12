Advertisement

عربي-دولي

كيسنجر: أحداث كبيرة مقبلة في الشرق الأوسط وآسيا

Lebanon 24
12-06-2022 | 17:23
A-
A+
Doc-P-961567-637906767725850544.jpg
Doc-P-961567-637906767725850544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحاته باقتراحه التنازل عن أراضٍ أوكرانية لمصلحة روسيا لإنهاء الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير لبوتين على أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، أنه يجب على الدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية عند مناقشة تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا من أجل تجنُّب زيادة النفوذ الصيني على موسكو وعدم تحول روسيا إلى موقع صيني أمامي في أوروبا، محذراً من أوقات صعبة مقبلة في الشرق الأوسط وآسيا.
Advertisement
وفي مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قال كيسنجر (99 عاماً): "السؤال الآن هو كيفية إنهاء هذه الحرب"، مضيفاً: "بعد أن تنتهي، يجب إيجاد مكان لأوكرانيا، وكذلك لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تتقدّم روسيا وتصبح في موقع استراتيجي أمامي للصين في أوروبا".
وجادل كيسنجر بأنه الآن، حيث تواجه أوروبا وأميركا قضايا كبيرة في علاقاتهما مع الشرق الأوسط وآسيا، فليس من مصلحة الولايات المتحدة السماح للصين ببناء قوتها بشكل أكبر. وقال: "لا أعتقد أن الهيمنة على العالم مفهوم صيني، لكن من الممكن أن تصبح الصين قوية جداً. وهذا ليس في مصلحتنا".
ليس لدى كيسنجر أي شك في أن واشنطن وبكين هما الآن خصمان، لكنه يؤكد أن القوتين العظميين لديهما حد أدنى من الالتزام المشترك لمنع حدوث تصادم كارثي. وحذر كيسنجر من استعداد بعض الدول لاستغلال التنافس بينما تسعى دول أخرى إلى الحصول على مساعدة من إحدى القوى العظمى، "نحن نتجه إلى فترة صعبة جداً في الشرق الأوسط وآسيا".
وفي حديثه عن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قال كيسنجر: "من المهم المحافظة على منظمة تعكس التعاون بين أوروبا وأميركا".
وأضاف: "لقد اجتمعت دول الناتو بشأن قضية أوكرانيا لأنها ذكّرتهم بالتهديدات القديمة، وقاموا بعمل جيد جداً وأنا أؤيد ما فعلوه"، لكنه أشار إلى أنه "من الضروري الاعتراف بأنه ستكون هناك أسئلة كبيرة في علاقات الشرق الأوسط وآسيا مع أوروبا وأميركا".


وكان كيسنجر تنبأ بشكل أساسي بالوضع الحالي الذي أدى إلى حرب روسية في أوكرانيا في مقال رأي نُشر قبل 8 سنوات في صحيفة «واشنطن بوست».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-06-13
01:30 | 2022-06-13
01:00 | 2022-06-13
00:30 | 2022-06-13
00:00 | 2022-06-13
23:30 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website