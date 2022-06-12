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عربي-دولي
زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب شرق تركيا
Lebanon 24
12-06-2022
|
23:30
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ضرب زلزال بقوة 5.0 درجات محافظة "فان" شرقي تركيا في وقت متأخر، الأحد.
قالت هيئة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال وقع على عمق 18.6 كيلومتر (11.5 ميلا) الساعة 9:35 مساء (1835 بتوقيت غرينتش) بالقرب من منطقة توسبا في فان. تقع المحافظة على الحدود مع إيران.
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قال محافظ فان أوزان بالكي لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إنه لا توجد تقارير "سلبية" حتى الآن لكن فرق الطوارئ تعمل على تحديد أي ضرر محتمل.
أكد وزير الصحة التركي على تويتر عدم ورود تقارير عن وفيات أو إصابات.
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة فان في عام 2011، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف.
في عام 2020، أدى زلزال كان مركزه مدينة خوي الإيرانية بقوة 5.7 درجة إلى مقتل تسعة أشخاص في مدينة فان.
تقع تركيا أعلى خطوط صدع رئيسية وتشيع فيها الزلازل.
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