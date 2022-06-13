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8 قتلى في هجوم في جنوب شرق مالي

Lebanon 24
13-06-2022 | 01:00
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قُتل عنصران من الجمارك وستة مدنيين في جنوب شرق مالي بهجوم شنه "مسلحون مجهولون" على نقطة جمركية، بحسب حصيلة جديدة أفاد بها مصدران أمني وإداري وكالة فرانس برس، الأحد.


وجاء في حصيلة سابقة أفاد بها مصدران عسكري ومحلي أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في هذا الهجوم في منطقة كوتيالا قرب الحدود مع بوركينا فاسو المتضررة أيضًا من العنف.
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وقال المصدر العسكري والمسؤول المحلي المنتخب إن الهجوم نفذه "إرهابيون".

وأكد مركز شرطة كوتيالا صحة وثيقة أشارت إلى أن الشرطة "أحصت ثمانية قتلى بينهم عنصرا جمارك وستة مدنيين وأربعة مصابين بجروح بالغة وجميعهم مدنيون".
وتورد الوثيقة نفسها أن "المهاجمين أخذوا أثناء انسحابهم سيارة جمركية كان بداخلها عنصر جمارك وستة أسلحة رشاشة"، دون أن تحدد مصير عنصر الجمارك.

وتضيف أن الهجوم نفّذه "مسلحون مجهولون" كانوا "على دراجات نارية و"شاحنة خفيفة".

وكان مصدر في محافظة كوتيالا قد أفاد وكالة فرانس برس الأحد، بأن حصيلة القتلى هي ثمانية بينهم عنصرا جمارك وستة مدنيين من "متطوعي الجمارك" وسائقون.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين في آب 2020 وأيار 2021، وتترافق الأزمة السياسية في البلد الفقير مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 إثر اندلاع تمرد انفصالي تلاه آخر في الشمال.
 
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